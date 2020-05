"Ringvaade" tõi teleekraanil kokku teineteisest 50 päeva lahus olnud pere

"Ringvaade" viis teleekraanil kokku teineteisest 50 päeva lahus olnud Soomes töötava mehe ja tema Hispaanias elava abikaasa ja kolm last. Kuigi pere elu jaguneb kolme riigi vahel, on praegune olukord neile siiski harjumatu.

Indrek Tults on Soomes töötanud viimased üheksa aastat ja nüüd juhtus nii, et ta tuli 17. märts Soome tööle ning piirid läksid lukku ja ta pole tagasi veel saanud. "Muidu käisin nädala kaupa tööl: nädal olin Soomes, vahel ka kümme päeva, ja siis sai nädal aega kodus oldud jälle."

Tultsi abikaasa Liis ütles, et nad elavad Hispaanias neljandat aastat. "Elame nii Eestis, Soomes kui ka Hispaanias vahelduva eduga." Samas ei ole praegune olukord, kus nad ei ole üksteist näinud 50 päeva, üldse nii harjumuspärane, sest nad on üksteist harjunud nägema väga palju ja tihti.

"Praegu on Indrekul selle lühikese ajaga ära jäänud kaheksa lendu. Tegelikult oleks ta pidanud juba kolmandat korda tulema koju meie juurde." Liis Tults lisas, et nad kaalusid Soome ja Eestisse tulemist, aga nad arvasid, et see asi laheneb kiiremini ja et inimesed pääsevad kahe nädalaga kodust välja ning taas liikuma.

"Aga see, mis meid ees ootas, me ei osanud seda arvata, et siin pannakse kõik lukku ja ei lasta õue. Me ei osanud seda arvata," tõdes Triin Tults. Lastega saab Hispaanias õue alates 26. aprillist ja ta tõdes, et nad naudivad elu täiega. "Täna on 27 kraadi. Ei taha väga mitte kuhugi mujale minna."

Indrek ja Triin Tults tõdesid mõlemad, et kuivõrd kuhugile ei polnud Soomes minna ja Hispaanias ei saanud minna, siis virtuaalselt neil peale üksteisele murede kurtmise pole midagi liiga põnevat igapäevaselt rääkida olnud.

"Kurtsime, et küll on raske, vihma sajad ja mitte midagi teha ei saa. Täna oleme kõik mingil määral liikumises ja igaühel on omad toimetused," rääkis Triin Tults.

"Tahaks pugeda abikaasa kaissu magama ja õhtul juttu ajada. Istuda diivanil, visata jalad abikaasa sülle ja mõnuleda. Samamoodi ühised söögitegemised, väljaskäimised, kõik see täiesti tavaline argipäev, mis enne oli ja enam ei ole," kirjeldas Triin Tults oma soove.

Praegu on Indrek Tultsil plaanis Hispaaniasse lennata 2. juunil, kuid on lennufirmalt juba saanud kirja, et see ilmselt jääb ära. Juuni lõpus lõppeb perel rendileping Hispaanias, misjärel on neil plaanis tulla Eestisse. "Aga juhul, kui piirid jäävad kinni, siis olen kaalunud ka varianti, et jään tüdrukutega siia," märkis Triin Tults. "Aga kõik oleneb Hispaaniast."