Tiit Maran sarjast "Tiger King": raske öelda, milles Joe Exoticut süüdistada ei saaks

Maailmas kogub populaarsust sari kurikuulsast tiigrikuningast Joe Exotic, kes pidas aastatel 1999 kuni 2016 Oklahomas eksootiliste loomade parki ja kannab praegu 22aastast vanglakaristust. Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran tõdes, et tegelikult ei räägi see sari ei loomaaiast ega tiigritest, vaid ühest väga kummalisest maailmast, mis sarnaneb rohkem halvamaitselisele tsirkusele kui loomaaiale.

"See on tegelikult väga kummaliste kiiksudega inimeste omavahelistest suhetest. Selles osas on ta huvitav, sest võimalik, et ta peegeldab ka ühiskonda, kus nad on ja selle ühiskonna väärtushinnangute defitsiiti. See on väga kummaline maailm, mida seal kirjeldatakse."

Ta selgitas, et kui me räägime tänapäeva loomaaedadest, siis me räägime loomaaedadest, millel on kindlad funktsioonid -- haridus, uuringud ja loodushoid. "Aga nende puhul oli põhiline eesmärk ikkagi kommertseesmärk, raha teenimine."

Maran tõdes, et on raske öelda, milles Joe Exoticut süüdistada ei saaks. "Kõige drastilisemad näited seal on ju pildid tiigri ja lõvi omavahelistest hübriididest, mis näevad üsna õõvastavad välja, siis need valged tiigrid ja nende pidamise viisid, poegade toomine-viimine ning lastega koos pildistamine. Sõnumite mõttes on seal kõik vale, seda ei saa käsitleda kui loomaaeda."

Keskkond, kus film tehtud on, läheb rohkem halvamaitselise tsirkuse kanti rohkem, tõdes ta.

Suuri kasse on erakätes Ameerika Ühendriikides ja mujal väga palju, rääkis Maran. Tegemist on varimaailmaga, seetõttu ei saa ka teada, kas loomade eest sellistes kohtades hoolitsetakse nii nagu peab. "Me ei tea sellest midagi. Umbes samamoodi nagu on salakaubitsemine loomadega võiks seal kuskil olla varimaailm, mida korralikud loomaaiad ei aktsepteeri."

Maran tõi ka välja, et filmis pole ühtegi stseeni, kus oleks bioloog, veterinaar või kus räägiks mõni professionaalne loomaaia esindaja. Teine pool on ohutuse teema. "Ta on metsloom isegi siis, kui ta käitub väga sõbralikult. Metsloom jääb metsloomaks. Me ei tohi kunagi ära unustada, et tegemist on metsloomaga ja nende käitumine on teistsugune."

Tavaloomaias talitaja kiskjaga näiteks ühte ruumi ei lähe, sest see on lihtsalt liiga suur risk, märkis ta. Ta rääkis, et sarjas nähtav nn loomapark toimis aastakümneid, kuigi tegemist oli illegaalse ettevõtmisega. "See on kummaline, kuidas see sai nii pikalt üldse toimida."

Tegelikult on ka Eestis praeguse seadusandluse järgi suurte kasside pidamine lubatud. "Kui nad vastavad neile tingimustele, mis on loodud, et suuri kasse pidada, siis väga rikas inimene võiks seda teha. Aga praegu töötatakse ka selle nimel, et ohtlike loomade pidamisele panna mingi piir."

Inimestes on sügaval sisimas alati olemas teatud biofiilia, hooliv tunnetus teist sorti eluvormi vastu. "See võib saavutada mingisuguse kummalise vormi ja siis võivad tulla sellised asjad nagu eraloomaaiad. Eraloomaaedu on maailmas tõesti väga palju ja on palju selliseid, mis teevad fantastiliselt head tööd ja on tõelised elamuskohad." Ta tõi näiteks Doué-la-Fontaine'i Prantsumaal ja Loro Parki Tenerifel.

Loomaaiad, mis lähevad puhtalt kommertsi peale ja taga loomade heaolu ning ei tegele looduskaitsega, ei ole tavapärases mõttes aga loomaaiad. "Mõni aeg tagasi oli üks prantsuse loomaaed, kes kaotas Euroopa loomaaedade assotsiatsiooni liikmesuse, sest nende keskel oli tsirkus ja see ei ole aktsepteeritav kui üks loomaaia osa. See piir pärisloomaaia ja nurgataguse varjukoha vahel on väga suur."