Räppar manna: muusikatööstus on meestekeskne

Eesti räpimaastikule on jõudnud mõned üksikud naised. Üks neist on manna, kes alustas omaloomingu kirjutamisega juba 11-12-aastaselt, kui end ise klaveril saatma hakkas.

"Mul on tavaliselt nii, et ma kuulan instrumentaali ja siis sellele ma hakkan ümisema mingit viisi ja rütmi. Ja siis sõnad tulevad lihtsalt iseenesest olenevalt, mis toimub. Ma olen avastanud, et ma kirjutan oma lugusin niimoodi, et ma kirjutan välja, mis mul kohe tuleb ja üldiselt ei hakka seda väga drastiliselt muutma. Ja ma saan alles hiljem aru, kui ma kuulan valmis lugu, mida ma sellega mõtlesin. Ehk siis ma alateadlikult panen oma mõtted ja tunded lugudesse," rääkis manna oma lugude sünnist R2TV-le.

Selleks, et muusikamaailmas jalga ukse vahele saada, pole manna enda sõnul pidanud väga pingutama. Küll aga tõdeb ta, et see valdkond on üsna meestekeskne.

"See on täiesti tavaline, et näiteks esinemistel, kui ma olen teiste artistidega lava taga, siis suurem osa on alati mehed. Ja üleüldse terve see muusikatööstus on hästi meeste poolt juhitud ja meestekeskne. Võib-olla vahel tekib natuke selline, noh natuke isegi ütleks ebamugav," ütles Manna.

Manna tõdes ka, et tunneb tihti et talle vaadatakse justkui ülalt alla. "Ma arvan, et seda jääb mulle elu lõpuni olema. Aga see on sinu enda otsustada, kas sa võtad kuulda, mida inimesed ütlevad või ei võta," lisas ta.