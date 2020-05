"Terevisioonis" näidati, kuidas valmistada haugikotlette

Selleks läheb vaja 500 grammi haugihakkliha, mille valmistamiseks tuleb kala esmalt ära puhastada ja seejärel hakkliha masinast läbi lasta. Hakklihale tuleb lisada 2 sl majoneesi ja umbes 75 ml rõõska koort. Maitse andmiseks tuleb segule lisada ka tilli, soola ja pipart.

"Selle taignaga on niimoodi, et algul ta läheb hästi vedelaks, aga pärastpoole see vahukoor annab selle rasvasuse uuesti tagasi ja siis jääb väga okei," selgitas Kaev. Segule tuleb lisada ka riivsaia, mis tainast paksemaks muudab.

Kui kõik koostisosad on kokku segatud, tuleks tainas tunniks ajaks külma panna, et maitsed saaksid omavahel seguneda. Hiljem tuleb aga tainast väikesed pätsid teha ja neid pannil mõlemalt poolt praadida.