Aldo Järvsoo: vihastades tulevad asjad paremini välja

"Ma olen üsna vihane jah. Tahaks ju sõpradega kokku saada ja tahaks teha plaane, mis suveüritustele minna," ütles Järvsoo "Terevisioonis". "Ka täna õhtul näiteks ma tahaks Tallinn Fashion Weekile minna. Ma olen harjunud seal iga aasta käima," lisas ta.

Eriolukorra tõttu toimub moenädal aga tänavu virtuaalselt. Koroona mõjutusi võib märgata ka Järvsoo kollektsioonis, kus on oluliseks märksõnaks mugavus.

Vaatamata sellele, et inimesed praegu kodus istuvad, on Järvsoo sõnul kõrgmoe loomisel ka eriolukorras oma funktsioon olemas. "Ega moekunstnikud ei teegi asju selleks, et koheselt inimesed tormaks ja ostaks ära. Õnneks couture on ka selline asi, mis on suhteliselt ajatu, see ei ole nagu hooajapõhine. Võib olla probleemid on, et kuidas müüa kiirmoodi, mis on harjunud, et üks kuu on see asi moes, järgmine kuu järgmine asi moes," ütles Järvsoo. Ta lisas, et Eesti moekunstnikud teevad enamasti just selliseid rõivaid, mida saab kanda aastaid.

"Ma usun et mingi hetk lähevad kõik asjad ka paremuse poole ja see hetk on vaja ka õhtukleite. Inimesed ihkavad tegelikult ju praegusel hetkel juba üritusi ja kokkusaamisi," ütles Järvsoo.

Mitmed moeloojad on pidanud leidma ka mooduseid, kuidas eriolukorras siiski normaalne sissetulek säilitada. "Praegu väga paljud disainerid on tehtud eelmistele kollektsioonidele allahindlusi, et ellu jääda," tõdes Järvsoo. Lisaks pakuvad paljud tasuta kojuveo võimalust. Järvsoo nentis, et Pariisis ja Milanos asuvatel butiikidel on olukord aga tegelikult veelgi keerulisem, sest seal on riskid ja kollektsioonid suuremad.