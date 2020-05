Henrik Kalmet õpetab, kuidas mitte midagi teha

Esimene harjutus on end lihtsalt diivanile pikale visata. "Seda võib teha pool tundi, võib teha tund aega – kuidas võhma on," selgitas Kalmet.

Sama asja võib teha ka diivani pooli vahetades ja et oleks keerulisem, võib ka raamatu raskuseks võtta. "Mitte lugemiseks – see oleks tegemine, vaid lihtsalt näo peale, et saaks harjutust ja mitte midagi tegemist paremini teha," rääkis Kalmet.

Kalmet soovitas ka endale kommipaki kõhule lisada, sest nii ei pea seda kaugelt otsima. "Seda harjutust mina olen teinud kõige kauem järjest 48 tundi," ütles ta.

Sarnaseid harjutusi võib teha ka voodis. Seal võib sisse võtta näiteks tähekse asendi.