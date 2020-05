Kuula ja rända metsas koos režissöör Joosep Matjusega

Matjuse sõnul eelistab ta just selliseid avaraid maastikukaitsealasid, mis meenutavad metsa, kuid annavad samas võimaluse kohe märgata, kui keegi eemal liigub.

Samas kandis kohtas Matjus mõned päevad varem händkakku ning ka seekord püüdis leida just händkaku pesapuid.

Enamuse oma loodusfilmides nähtud kaadritest on Matjus filminud väga varastel hommikutundidel. "Oh seda õudu, et nii vara läheb valgeks. See on ikka kohutav ühele filmitegijale," muigas režissöör, kes peab sageli nelja paiku hommikul juba ärkama.

Üheks põnevamaks perioodiks peab ta just maikuu algust. 2. mail kuulis ta juba kägu. "Praegu on karudel ja rebastel kutsikad, linnud ehitavad pesi, põtradel on väikesed vasikad, maod on üles ärganud. Seda, mida filmida, on nii palju, et raske on teha valikut - kuhu pidama jääda ja millele keskenduma hakata. Võib-olla see on see maikuu võtmesõna - ei tea, mida võtta, mida jätta," rääkis Matjus.

Viimasel ajal on ta sageli metsa sattunud kaamera asemel hoopis mikrofoniga, et loodushääli salvestada.