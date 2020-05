Eriolukorra tõttu jäid ära Ikevald Rannapi senise karjääri kõige suuremad esinemised

Foto: Kaader laulu "Get by" Youtube'i videost

Foto: Kaader laulu "Get by" Youtube'i videost

"Tegelikult pidid ühed senise karjääri suuremad esinemised olema ja ma väga ootasin, et seda [albumit] maailmale tutvustada," kirjeldas Rannap Raadio 2 saates "Hommik!".

Muusikaga tegelemine on aga eriolukorras siiski võimalik ja nii on Taanis viibiv Rannap kirjutanud uusi lugusid ja andnud mitmeid veebikontserte. Ühe kontserdi andis ta ka oma rõdult.

"Rõdudele tekivad mingid inimesed ja tänavale tekib mingi seltskond kuulama. Tegelikult väga pull ettevõtmine," rääkis Rannap. Rõdukontserdil esitas Rannap nii enda loomingut kui ka näiteks Stevie Wonderi ja Red Hot Chilli Peppersi lugusid. "Ma hea meelega esinen muidugi bändiga, aga kuna bändimehed on natuke kaugel, siis kidra on ka tore mängida," ütles Rannap.

Eelmisel nädalal telliti talt ka era veebikontsert. "Ma mõtlesin küll, et jube veider, et mängid siis kellelegi niimoodi läbi ekraani," ütles Rannap ja lisas, et kontserdi jaoks paluti tal üks lugu selgeks õppida. "Tore oli näha isegi erkaani vahendusel inimesi tantsimas ja plaksutamas jne. Põnev," võttis Rannap erakontserdi kogemuse kokku.