Lisaks lavastamisele on Waititi ka uue "Tähesõdade" filmi kaasstsenarist, kirjutades stsenaariumi koos Krysty Wilson-Cairsniga, kes pälvis Oscari nominatsiooni filmi "1917" eest, vahendas BBC.

Incoming news from a galaxy far, far away….



Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B