Viis nädalat, kümme kostüümi: Liisi Eesmaa rääkis, kuidas valmisid maskisaate karakterid

"Mul olid mõned tegelased välja mõeldud ja siis ma arutasin produktsiooniga, et kes võiks olla kes. Ja produktsioon arvas, et äkki Stefan oleks see roti karakter," ütles Eesmaa "Ringvaates". Kui ta aga ise Stefaniga kohtus, sai ta aru, et Stefani karakter peab siiski sarviline olema. "Ma vaatasin seda võimsat lõualuud ja suurt tukka ja siis ma mõtlesin, et nii, tundlad on ülespoole, siia oleks vaja sarvi," rääkis Eesmaa.

Eesmaa pidi veebruaris viie nädalaga valmis tegema kümme kostüümi. Lisaks ootasid samal ajal täitmist ka vabariigi aastapäeva peoriiete tellimused. Ajasurve tõttu oli Eesmaal ka 12 abilist, kes kostüüme ja maske teha aitasid. Putuka mask telliti aga hoopis Bulgaariast ja see jõudis kohale vaid päev enne filmimist.

Materjalide osas tuli kostüümide tegemisel olla loov. "Ma olen moekunstist palju kaugemale sukeldunud ja nii palju uusi tehnikaid omandanud," tõdes Eesmaa.

Kostüümidega üritas Eesmaa osalejate figuure võimalikult palju muuta. Näiteks kandis saate kõige pisem osaleja Getter Jaani laval 18 kilogrammi kaaluvat jonnipunni kostüümi. "Ma tegelikult muutsin väga palju figuure. Selles mõttes olid ka need pead väga suured ja võimsad, et tekiks proportsiooniline nihestus, et sa ei saaks aru, kes seal sees on," rääkis Eesmaa.

Aeg-ajalt vajasid kostüümid saate jooksul ka parandamist. Näiteks läksid jäära sarved lausa kahel korral katki. "Mul oli 15 minutit nende parandamiseks," ütles Eesmaa.

Stefan ütles, et saates kantud kostüüm oli raske ja selle sees oli palav olla. Samas andis aga mask talle laval väga palju julgust juurde.