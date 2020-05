Eestis toodetakse põdrasamblikust seinavaipu

Räpina külje all Sillapääl asub vabrik, kus toodetakse põdrasamblikust valmistatud vaipu.

Põdrasamblik tuuakse vabrikkusse Soomest. Seal on see metsast kasti korjatud, seejärel kuivatatud ja seejärel Eestisse saadetud. Aastas tuuakse Sillapääle umbes kolm rekatäit põdrasamblikku. Kuigi samblikku leidub ka Eesti metsades, on siin seda Soomega võrreldes siiski vähe.

Eestis sammal töödeldakse ja värvitakse ning seejärel õmmeldakse samblaõmblusmasinaga tükid omavahel kokku. Nii valmivad neist seinavaibad, mida juba paarkümmend aastat välismaale eksporditud on.

"Praegu on meie toodangust 100% läinud piiri taha. Jaapan on üks kaugemaid paiku. Oleme saatnud ka Austraaliasse, Ameerikasse, Dubaisse ja erinevatesse Euroopa riikidesse," ütles Polar-Deko OÜ juhatuse liige Kairit Kõiv "Ringvaates". Nende tehtud seinavaipu võib aga leida ka näiteks Düsseldorfi ja Müncheni lennujaamas. Eestis ettevõte kuigi tuntud ei ole ja isegi kohalikud ei tea täpselt, millega vabrikus õigupoolest tegeletakse.

Kõrvaltoodanguna valmistatakse vabrikus kalmistute kaunistusi. Ka need saadetakse välismaale, näiteks Saksamaale. Kõivu sõnul oleks nad vabrikus valmis toodangumahtu veelgi suurendama.