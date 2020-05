Plaadipoed peavad ellujäämiseks nutikad olema

Praeguses olukorras on mitmed plaadipoed oma uksed sulgenud, osa on aga leidnud ellujäämiseks nutikaid lahendusi. Plaadipood Biit Me on näiteks kolinud ümber autosse ehk Biit-mobiili.

"Ega väga kaua ei läinud aega, et selle ideeni jõuda, sellepärast ma sain aru, et kui ma hakkan igapäev seal asju pakkimas käima ja neid eraldi postimajja viima, siis ma kulutaksin palju rohkem aega, kui minna üks kord nädalas ja sõita autoga ringi. Pluss see on väike kasu mulle ka - ma näen inimesi," rääkis plaadipoe Biit Me omanik Madis Nestor R2TV-le.

"Niipalju, kui mul neid käike on olnud, siis tegelikult just see inimeste suhtumine sellesse, et sulle tuuakse see asi koju kätte, on väga tore. Mulle tundub, et nad tunnevad rõõmu ka sellest, et toimub väike suhtlus. Mõni inimene ongi öelnud, et ega siin väga palju rohkem inimesi ei olegi näinud. Selles suhtes on see tore nii mulle kui ka sellele nimesele, kes selle asja saab," lisas Nestor.

Kui Biit-mobiili lahendust ei oleks, tuleks pood tõenäoliselt peagi sulgeda, sest plaadipoodide müügid on Nestori sõnul eriolukorras drastiliselt langenud.