Muusikute sõnul lavahirmust täielikult üle ei saagi

R2TV uuris muusikutelt Eda-Ines Etti, Ott Lepland ja Erki Pärnojalt, kuidas nad lavanärviga hakkama saavad. Selgus, et sellest on väga raske üle saada.

"Lavahirmust täiesti üle saada polegi võib olla kunagi võimalik," tõdes Lepland. Ka Ines ütles, et kuigi lavahirm on aastate jooksul kõvasti väiksemaks jäänud, jääb mingi osa sellest siiski alles.

"Ma olen selline inimene, kes peab enne esinemist ringi liikuma, ükskõik, kas siis sealsamas toas ma käin edasi-tagasi või kui on mõni pikem ruum, pikem koridor, siis ma hea meelega jalutan seal koridori peal," rääkis Lepland, kuidas ta enne esinemisi keskendub.

Oma nipp on ka Erki Pärnojal: "Mulle isiklikult ei meeldi lahkuda enne kontserti kontserdikohast. See teeb mind teistmoodi närviliseks. Mulle meeldib alati teha kava. Isegi siis, kui mul on vaja esitada kolm lugu, siis mul on vaja need kolm lugu käsitsi kirjutada enda ette ja panna põrandale. Ja selle tulemus võib olla see, et ma mängin kolm hoopis teist lugu."

Inese arvates võib ebakindluses peituda hoopiski edu võti, sest inimene, kes ei ole endaga alati rahul, tahab edasi püüelda ja paremaks saada. "See sunnib sind rohkem harjutama, pingutama. Et ei tasu tegelikult ebakindlust peljata. Pigem suunata see just töötegemisse ja rohkem harjutamisse. Kindlasti ei tohiks sellest heituda ja otsustada asjaga mitte tegeleda," ütles Ines.