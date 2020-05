Enn Eesmaa pidi oma laulmishuvi teleekraanil rahuldama

Isa ütles Ennule, et kuigi tal on meeldiv tämber, siis ooperilauljast temast siiski ei saa. Nii leidis Enn hoopis tee teleekraanile, kus aga siiski vahel ka laulda sai. "Minul oli aga võimalus mingil määral seda oma edevust või soovi lauljana esineda või lauludega esineda teha pärast oma saadetes, kui ma olin juba ise otsustaja, kas ma seda teen või mitte," ütles Enn Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...". Ennu esitatud lauludest saaks lausa plaadi kokku panna.

Teletöö viis Ennu ka Leetu, kus ta tegi lugu uue Vilniuse ooperimaja avamisest. Seal kohtas ta ka oma tulevast naist pianisti Aleksandra Juozapenaitet. Kuna Ennu töös on oluline osa keeleoskusel, ei tundunud Leetu kolimine mõistlik. Klaverit sai aga igal pool mängida ja nii kolis Aleksandra Tallinnasse. Kodus veetis ta väga palju aega klaverit harjutades ja nii sai ka nende poeg Allan Eesmaa muusikapisiku endale külge.

Selleks, et näha, kui musikaalne poeg on, tegi ema talle nii-öelda helitesti. "Minu naisel oli absoluutne kuulmine ja ta tegi kohe selgeks, et Allanil seda ei ole," ütles Enn. Seega Allan oma tulevikku suurtel lavadel laulmisega ei sidunud, kuid muusika mängib ka tema praeguses karjääris olulist rolli. Allani loodud meditatsioonirakendus Synctuition on suures osas seotud erinevate helidega.

Vanemate erinevad rahvused mängisid mingil määral rolli ka Allani kasvamises. Ema õpetas talle selgeks leedu keele, isa aga eesti keele. Vanemad rääkisid omavahel tihtipeale ka vene keeles, mistõttu omandas Allan juba väiksena kolm keelt. "Kogu see Leedu taust ja kogu see Leedu kultuur ja selle riigi ja köögi eripärad on nüüd minu elus nii-öelda olemas ja see ainult rikastab," ütles Allan. "Kui mul on isa Eestist ja ema Leedust, siis järelikult mina pean olema lätlane. Otse keskele," lisas ta.

Pärast Allani sündi Enn ja Aleksandra rohkem lapsi ei tahtnud. Mõlema tööd olid väga aeganõudvad ja ka vanused juba kõrged. Lisaks tuli Allani sündi väga pikalt oodata ja samasugust olukorda uuesti kogeda ei tahetud.