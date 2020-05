Mai on rahvusringhäälingus keskkonnakuu, mille avanädal on pühendatud lindudele.

4. maiga algav loodusnädal toob linnuvideod tele-eetrisse ja linnuhääled raadiokuulajateni. Läbi nädala viivad loodust avastama teemakohased intervjuud, kuulda saab linnulaulu ja näha lähedalt lindude tegemisi. Loodusnädala raames viivad linnuriiki avastama nii tele- kui ka raadioprogrammid, samuti Lasteekraan ja teadusportaal Novaator.

ETV, ETV2, ETV+

Linnuriigi lühisari

Aprillis kutsus ERR inimesi üles saatma vahvaid pilte ja videoid lindudest, millest nüüd on valminud muhedad lühiportreed tele-eetrisse ja ERR-i portaali. Lühisari tutvustab fotode ja faktide teel erinevaid Eestis leiduvaid linde. Nii nagu on igal linnul oma laul, on igal linnul ka oma nägu - lühilood teevad vaatajatele lähemalt tuttavaks näiteks tikutaja, kühmnokk-luige, käbliku, sookure, jäälinnu, kuldnoka, pöialpoisi jt. Lood jõuavad ETV, ETV2 ETV+ teleprogrammidesse, igal hommikul saab linnuriigiga lähemalt tuttavaks ka "Terevisiooni" vahendusel.

Saa juba praegu lähemalt tuttavaks pöialpoisi ja värbkakuga.

"Osoon", 4. mai kell 20.30 ETV

Keskkonnasaade "Osoon" viib sel nädalal Matsalu rahvusparki, kuhu kevadel ja sügisel kogunevad sajad tuhanded rändlinnud. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtma.

ETV2 toob keskkonnakuu raames vaatajateni kaheksa haaravat dokumentaalfilmi, keskkonnakuu avab hinnatud dokumentaalfilm "Meemaa" teisipäeval (5. aprill) kell 21.30.

ETV+ programmis jätkub mais sari "Öko?Loogiline", kus teemaks meid kõiki puudutavad keskkonnaküsimused.

VIKERRAADIO

"Ökoskoop"

4. mai "Ökoskoop" võttis luubi all inimeste rajatud takistused ja ohud lindudele. Näiteks võivad kõrgepingeliinide mastidel häda tegevad toonekured tekitada paksu pahandust, samas, kui sinna pesi rajavad tuuletallajad on hea näide, et kooseksisteerimine on võimalik. Kuidas tagada lindudele ohutus ja samal ajal ka inimestele energiavarustus, rääkis Kristo Eliasele Elering AS juhatuse liige Kalle Kilk.

Saadet saab järelkuulata siit.

"Linnukool"

Loodusnädala raames kuuleb Vikerraadios valikut Veljo Runneli saatesarja "Linnukool" parimatest paladest. Linnulugusid kuuleb pärast kell 11, 15 ja 20 uudiseid. Vikerraadio linnunädala lood on kuulatavad siin.

KLASSIKARAADIO

"Looduse aabits"

Klassikaraadios kõlavad loodusnädala argipäevadel kell 14.45 Fred Jüssi lood sarjast "Looduse aabits".

"Koidukoor"

Laupäeval, 9. mail kell 10 jõuab raadiokuulajateni Iiri metsades salvestatud imeline linnulaulukontsert "Koidukoor". 50 minuti pikkune linnuhäälte "sümfoonia" on salvestatud mullu Corki krahvkonnas Cuskinny rabas.

RAADIO 2

Raadio 2 hommikuprogrammi rubriik "Looduse lainel" on sel nädalal linnuteemaline ja reedel (8. mail) aitab põnevat linnuriiki raadio vahendusel avastada hobiornitoloog Oleg Kosjugin.

Raadio 2 paneb kokku R2 linnuteemaliste laulude edetabel.

RAADIO 4

Raadio 4 hommikuprogrammis kõlavad alates 1. maist linnulaulud ja lühikesed "linnujutud".

Laupäeviti kell 14.05 on eetris saade "Metsajutud", mille autoriks on tuntud bioloog ja Eesti loodusmuuseumi pedagoog Katerina Pesotski.

LASTEEKRAAN

Lasteekraan.ee lehelt leiab nuputamiseks põnevaid viktoriine ja mitmeid mänge, harivaid klippe ja saateid lindudest, mis on just lastele mõeldud.

Linnulaulu viktoriinis saab end proovile panna siin.

Vahva galerii linnupiltidega leiab siit.

Merikotka puslet saab proovida kokku panna siin.

NOVAATOR

Teadusportaal Novaator pakub kuulamiseks põnevaid podcast'e ja esitab väljakutse linnuviktoriinidega.

Linnumaailma viktoriinis saab end proovile panna siin.

ERR-ile saadetud fotosid ja videoid ning põnevaid linnulugusid saab vaadata-kuulata erilehel err.ee/linnuriik.