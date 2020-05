Sel nädalal jõuavad ETV2 vaatajateni mitmed harivad saated

"Üheksa kuud, mis sind lõid"

Miks me oleme need, kes me oleme, sõltub paljudest asjaoludest – toidust, mida me sööme, eluviisist, vanemate kasvatusest. Kuid nüüd näib, et meie individuaalsuse kujunemine ulatub veelgi kaugemale salapärasesse maailma, mida me kõik oleme kogenud, kuid mida keegi meist ei mäleta.

Dokfilm on eetris esmaspäeval kell 12.20.

"Imelised aastaajad"

Vahelduvad aastaajad muudavad pidevalt maakera palet ja juhivad elutsüklit looduses. See toob kaasa nii võimalusi kui ka raskusi. Kevadel tärkab uus elu, kuid algab ka võidujooks ressurssidele. Suvi on külluseaeg, aga palavus paneb loomad proovile. Sügis särab kuldsetes värvides, kuid valitseb äge konkurents. Talv loob muinasjutulise võlumaailma, kus peavad vastu üksnes kõige visamad.

Doksarja osad on eetris teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 12.20.

"Looduse tantsumeistrid"

Kaheosalise sarja esimeses osas võetakse vaatluse alla loomade käitumine romantika jahil. Nende liigutustes on kadestamisväärset rütmitaju, laitmatut ajastust ja sünnipärast graatsiat. Jääb mulje, et nad otsekui tantsiksid. Kuid erinevalt inimestest teenib iga hüpe, pööre ja keerutus kindlat eesmärki. Sarja teine osa on pühendatud tantsu meenutavatele liikumistele, mida loomad sooritavad ellujäämise ja elus püsimise nimel. Läbi metsa kulgedes näeme kattade balletti ja hiirte sabatantsu; küürvaalade sünkroniseeritud kalapüüki ning uljaid klibukärnkonni, kes veerevad kummipallina mäest alla, pääsemaks röövloomade eest.

Sari on eetris esmaspäeval ja teisipäeval kell 13.40.

"Ninasarvikute orbudekodu"

Teises osas on kaks vanemat ninasarvikut on saanud nii tugevaks ja iseseisvaks, et nad võib loodusesse tagasi lasta. Kolm ninasarvikut on kaduma läinud, nooremad aga paranevad jõudsalt. Uus vabatahtlik saabub just selleks ajaks, kui loomi hakatakse vabadusse laskma. Kuidas see õnnestub?

Kolmeosalise loodusdoki teine osa on eetris teisipäeval kell 20.05.

"Eesti rahvuspargid"

10-minutilistes ülevaatefilmides räägitakse Eesti rahvusparkidest. Näiteks tutvustatakse Alutaguse, Lahemaa, Matsalu, Soomaa ja Vilsani rahvusparki. Eesti rahvusparkide loodust, ajalugu ja kultuuripärandit tutvustavate videotega tähistatakse ka Eesti looduskaitse 110. aastapäeva.

Lühifilmid on eetris teisipäevast reedeni kell 14.30.

"Uudishimu tippkeskus"

Jätkub kodumaine teadussari "Uudishimu tippkeskus". Saatejuhi Eeva Esse juhtimisel vaadatakse üle Eesti teadlaste töö, veel enam aga arutatakse, kus seda teadustööd rakendada annab ning millised takistused peab teadus ületama laborist meie kasutusse jõudmisel. Teadlased kutsutakse laborist välja seiklema ning teadussaavutusi tutvustama.

Sari on eetris esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 13.10 ning kolmapäeval kell 14.00.

Kõiki saateid on võimalik ka järele vaadata.