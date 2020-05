Piret Krumm kulleriks ei sobinud ja sai uuest töökohast kinga

"Ma olen naisterahvas, eksole ja ma muidu sõidan väikese Škodaga. Nüüd ootamatult olin ma suure kaubiku juht, kus ei käinud küljeuks lahti, mis tähendas, et ühesõnaga see kõik oli palju keerulisem. Ühel päeval juhtus siis selline asi, et ma ei viinud nii palju pakke ära, kui oli ette nähtud," rääkis Krumm Raadio 2 saates "Hommik!".

Ta andis ka tööandjale teada, et ei jõudnud kõiki pakke kohale toimetada. Tööandja vastas, et tema töötegemine on masendav ja et järgmine päev on Krummi viimane tööpäev. "Minu meelest see ei ole masendav. Minu meelest masendav on see, et ma olen näitleja ja ma pean tassima pappkaste ja sõitma kaubikuga ringi," vastas Krumm tööandjale.

Itellas töötamise kogemus õpetas talle aga, et tahab ikkagi näitlemisega tegeleda, sest tunneb end selles ametis kõige kindlamalt.

"Kui sa alguses ütleme niimoodi 21-aastaselt mõtled, et ah, ma võin ükskõik mis tööd teha, siis kui sa oled 31-aastane, siis sa päris igat tööd ei viitsi teha. Sa tahad ikkagi, et see töö pakuks sulle põnevust, et see oleks huvitav, et sul oleks endal ka teatav kompetents. Sa oled saavutanud mingisuguse taseme ja sellest lähtuvalt teed mingit tööd," rääkis Krumm.

Tööd otsis Krumm ka Facebooki abil, postitades enda kontole soovi tööd leida ja loetelu oma oskustest. Pakkumisi tehti talle mitmeid, kuid need olid kõik vaid lühiajalised.

Oma päris töö juurde loodab Krumm naasta alles sügisel. Teatris käimine on ka üks asjadest, mida ta eriolukorras väga igatseb. "Tahaks sellist päris asja näha. Selline janu mingi pärisvärgi vastu on ikkagi kasvanud, ma arvan, et meil kõigil," ütles ta.