Linnuriigi videod: tutvu pöialpoisi ja värbkakuga

Pöialpoiss

Pöialpoiss on kogu Euroopa väikseim lind, kaaludes kõigest 5-6 grammi ehk sama palju kui teelusikatäis soola. Maailma väikseima linnu, kuni kahegrammise kimalaskoolibri kõrval on meie sulgkaallane lausa hiiglane, sest on kolm korda suurem. Lindu näeb nobedalt liikumas okaspuude võrades. Vahel ripub oksa küljes, teinekord rapleb paigallennul oksa kohal, et napsata putukaid. Pöialpoiss on meie looduses tavaline nii suvel kui ka talvel. Ta pesitseb kõigis okas- ja segametsades. Pöialpoiss teeb väga peenikest häält. See heli on nii kõrge, et vanemad inimesed seda ei kuulegi. Testi videost oma kuulmisteravust!

Fotode autorid: Andres Killing, Erik Karits, Ingridh Oks, Kaido Rummel, Kristjan Noormets.

Värbkakk

Värbkakk on Eesti väikseim kakuline. Võrreldes teiste kakulistega on värbkakk rohkem päevasema eluviisiga, sest öösel ähvardab teda oht langeda mõne suurema sugulase saagiks. Nii võibki värbkakku näha varitsemas pigem hämaras kui pilkases pimeduses, vahel lausa päise päeva ajal. Elupaika valides eelistab ta okas- ja segametsi, kus leidub õõnsusi või vanu rähni taotud pesaauke pere tarvis.

Värbkakk kasutab ka varuõõnsusi. Taibuka linnuna tavatseb värbkakk küllusepäevil toiduvarusid koguda, ladustades püütud saagi mõnda kasutamata pesakasti või õõnsusesse. Arvatakse isegi, et kui pulmamängu ajal kaasa südant võita püüdval isaslinnul on ette näidata rikkalikud toiduvarud, võib see väljavalitu silmis tuua talle kindlaid plusspunkte. Kui suured kakud püüavad end saaki passides peita, siis värbkakk ei häbene midagi: tavaliselt istub ta täiesti nähtaval kuuse ladvas või mõne kuivanud tüüka otsas. Peale tihaste ja teistegi pisikeste suleliste kuuluvad värbkaku menüüsse putukad, konnad ja närilised – kõik, kellest jagu saab. Ta sööstab saagi järele enamasti nagu pisike pomm, hoides tiibu keha ligi.

Värbkakk kuulub III kategooria kaitse alla.

Fotode autorid: Erik Karits, Kaido Rummel, Tiit Jürisson, Rasmus Ilves.

Täname: loodusheli.ee

Klipid panid kokku: graafik Rene Kelomees, helindas Erkko-Sten Voor, toimetasid Kristo Elias, Sander Loite, Laura-Liisa Veiler, Ester Urbala. Aitäh loodusheli.ee ja Madis Karu.