Mart Juure raamatusoovitused viivad nii loomade kui ka Kreeka jumalateni

1. Stephen Fry "Kreeka müüdid" tekitasid algul segadust, kuna häid versioone Kreeka mütoloogiast on eesti keeles ilmunud varemgi. "Kui see raamat minu kätte jõudis ja ma seda lugema hakkasin, teatava skepsisega, siis natukese aja pärast tundsin, et ma ei saa enam välja maailmast, kus valitseb Zeus. Kus tegutsevad Aphrodite, Apollon, Artemis, Hera ja kõik teised antiikjumalad, sest see maailm on seiklusteküllane," selgitas Juur. "Väga õpetlik ja kaasahaarav lugemine. Umbes selline nagu Enn Vetemaa ümberjutustus "Kalevipojast". Kiire, kiirem kui originaal, väga naljakas ja kaasaegne."

2. "Minu Vormsi" on pärit suvise Vormsi saare elaniku Barbi Pilvre sulest. "Barbi kirjeldus Vormsist on hästi tasakaalukas. On turistiinfot, saare ajalugu, saare rahvastiku ajalugu - see on väga põnev," rääkis Juur lisades, et ennekõike on raamatu keskmeks pinge mujalt tulnud ja kohaliku elaniku vahel. Kõrvale on põimitud Ida-euroopalik armastuslugu vaese Soome mehe ja rikka Eesti naise suhtest ehk Barbi Pilvre abielust. "See lugu pole kaugeltki lõppenud. See Vormsi-saaga on ühest küljest naljakas, teisest küljest huviäratav," iseloomustas Juur.

3. Kõigile kassiinimestele on ilmunud kaks uut raamatut. "Legendaarsed kassid ja nende inimesed" räägib tuntud inimestest ja nende suhtest kassidega. Tiina Toometi ja Triin Kassi teos "Kas kass...?" vastab paljudele küsimustele, mis vaevab kassipidajaid.

4. Koerainimeste jaoks on ilmunud raamat "Koerte käitumine", mis pärineb Soome koerapedagoogi Tuire Kaimio sulest. Raamatus on mitmeid praktilisi näpunäiteid, kuidas loomi armastada ja nende eest hoolitseda.

5. Klassikarubriiki ilmestas seekord Ilmar Trulli luulekogu "Millest mõtled, seljaaju?" aastast 1984.