Telekokk Jazzi ehk Rainer Härmi seiklused jõudsid raamatukaante vahele

Viie sõbra eestvedamisel on Rainer Härmi elu kirevaimad lood jõudnud nüüd raamatukaante vahele. "Ma arvan, et ta tagantjärele ei kahetseks midagi, mis ta tegi," avaldas Aile arvamust. Naise sõnul teadis ta suurepäraselt, et elas koos mehega, kes pole loodud ainult pereinimeseks. Aile sõnul tuli mõista, et restorani ülesehitus oli Raineri elutöö ja tegemist polnud ainult koka, vaid ka kunstnikuga.

"Üks tema põhiolemusi oli see, et ta püüdis kõigile tekitada head tuju ja heameelt," iseloomustas naine.

Laste sõnul ei tähendanud isa sage töölolek seda, et nende jaoks aega poleks jätkunud. Nad võisid koos temaga restoranis aega veeta. Aaron Thori sõnul sai tema puhul söögi tegemine alguse koos isaga pannkookide tegemisest. Pere peakokaks on praegu siiski Mattias.