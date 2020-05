Getteril ilmus üle pika aja uus singel "Mitu mind"

Getteri tütar Emily tähistab peagi juba esimese eluaasta täitumist. "Aeg selle pisikese inimesega läheb ikka nii tohutult kiiresti," rääkis Getter saates "Hommik Anuga".

Laps on laulja sõnul teda väga palju muutnud ja kannatlikkust juurde toonud. Ta tunnistas, et emotsioonid käivad küll suures plaanis üles ja alla, kuid ta tuleb nendega toime.

Viimane singel "Võta mul käest" ilmus Getteril 2019. aasta veebruaris. "Nüüd on kindlasti see aeg, kus mul on rõõm öelda oma kallitele jälgijatele, et ma tulen tagasi. Olen tagasi ja mul on tõesti nii hea meel, et oleme valmis saanud ühe väga südamliku loo," rääkis Getter ning lisas, et uus pala "Mitu mind" tundub nagu järjena möödunud singlile. Üks on tehtud ajal, mil ta ootas last ja teine nüüd, mil laulja kõige suurem varandus on temaga.