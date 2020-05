I Wear* Experiment kogus värske loo videosse klippe fännidelt üle kogu maailma

Bädiliikmed tunnistasid, et kunagi valitud nimi on tegelikult päris keeruline ning laulja Johanna Eenma tunnistas, et tabab end vahel mõtlemas, kas võiks ansambli nime vahetada. "Aga ilmselt nüüd on liiga hilja," naeris ta.

Muusikud tunnistasid, et praegune periood on ka neid rohkem pannud oma kodukanti avastama. Kes müttab rohkem rabas, kes liigub kodutänavatel. Johanna sõnul piirdus tema kokakunst varem vaid külmutatud pelmeenide valmistamisega, kuid nüüd on ta oma ampluaad tunduvalt laiendanud.

Viimastel aastatel on I Wear* Experiment palju ringi liikunud Aasias ning sealsed suured lavad on õpetanud ja andnud väärt kogemusi. Möödunud aastal kirjutati esmakordselt ka filmimuusikat, kui nende kujundada oli "Ott Tänak. The Movie" helitaust. "See oli väga lahe kogemus," iseloomustas Hando.

Bändil on välja tulnud uus lugu "Unwind", mis juba demoversioonis pälvis mitmeid kiidusõnu. Kuigi lugu valmis tegelikult mõnda aega tagasi, anti see välja alles nüüd ning valmistati ka video, mille jaoks paluti fännidel üle maailma saata väikeseid videoklippe. Tagasisidet ja videoid tuli ootamatult palju.