Hollandis sündis esimene hiidpanda

Paaritumine toimus jaanuaris ning 1. mail sündinud pandakutsikas kuulub Pekingile, nagu ta ema ja isa Xing Ya.

Nii ema kui vastsündinu seisund on hea ning Rheneni kesklinnas asuva Ouwehandsi loomaaia omanik Marcel Boekhoorn on kinnitanud, et pandapoeg sündis loomulikul teel. Ta lisas, et esialgu jääb vastsündinud pandabeebi sugu veel saladuseks.

"Praegu jätavad hooldajad Wu Weni ja pisipanda kahekesi. Kui kutsikas mõne kuu pärast emakoopast välja poeb, siis näeme, mis soost ta on. Ja kui see on juhtunud, siis pannakse väiksele hiidpandale ka nimi," kinnitas Boekhoorn.

Nelja-aastasena saadetakse noor bambuskaru Hiinasse, kus ta osaleb aretusprogrammis. Tema ema ja isa laenati Hollandisse 2017. aastal ja nad on seal viisteist aastat.

Hiidpandasid ehk bambuskarusid esineb looduses vaid Hiinas, kus nende asuala üha aheneb. Alates 2016. aastast ei peeta hiidpandasid enam hävimisohus olevaiks, kuid tegemist on haavatava liigiga.