Frankie Animal avaldas nostalgiahõngulise singli ''Restless''

"Restless" on järg bändi eelmise aasta juunis ilmunud singlile "Playful", mis saavutas toona Raadio 2 edetabelis kuu mängituma loo tiitli. "Mulle tundub, et me oleme "Playfuli" ja "Restlessiga" kätte saanud suuna, kuhu poole soovime kogu albumiga muusikaliselt liikuda. Veidi popilik, nostalgiahõnguline ja meie kolme nägu. Tunnen, et side meie kolme vahel on ka üha tugevam ja selle võrra on muusika ka terviklikum," rääkis kitarrist Jonas Kaarnamets.

Loo kirjutas bändi bassist Jan Soovik koos Jaanika Eigoga. Jaanika on bändi jaoks alati väga lähedane inimene olnud ning loos võib lisaks Marie Vaigla vokaalidele ka tema häält kuulda. ""Restless" räägib suhetest. Küllap on paljudel pikka aega koosolnutel tekkinud tunne, et ei oska olla koos ja ei saa ka ilma. Olla tupikus, mis teeb rahutuks," selgitab Marie loo sisu.

Noortebändist välja kasvanud Frankie Animal sai üldsusele tuntuks Eesti Laulul, kus 2018. aastal osaleti looga "(Can't Keep Calling) Misty".