Häirekeskuse vabatahtlik Marina Kaljurand: sügis tuleb raske

Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand käib häirekeskuses vabatahtlikuna infotelefoni kõnedele vastamas ja usub, et aja möödudes on inimeste aitamiseks olulisel kohal psühholoogide abi.

Kuna Euroopa Parlamendi töö käib praegu video vahendusel, siis ei pea Marina Kaljurand lendama ning on saanud endale vabad nädalavahetused. "Kui ma varem kasutasin nädalavahetusi selleks, et kohtuda inimestega, siis nüüd ma seda teha ei saa," selgitas ta saates "Hommik Anuga", miks otsustas häirekeskusesse tööle minna ja oma vaba aega seal veeta. "Olen seal vabatahtlikuna koos naiskodukaitsjatega."

Kaljuranna sõnul suudetakse infotelefonil veidi paanikat ja hirmu maha tõmmata, mis vahel inimesi tabab. Keerulised on nõuandjatele küsimused, mille suhtes polegi tegelikult ühtset ja selget arusaama, nagu näiteks maskide kandmise osas. "Vahel mul on tõesti selline soovitus siseministrile, tule ja vasta üks tööpäev telefonikõnedele, siis sa saad aru, kuidas rääkida pressikonverentsil nii, et inimesed saavad sust aru," rääkis Kaljurand.

Vahel ei adu inimesed, millisele liinile nad helistanud on ja küsivad näiteks keemilise puhastuse lahtioleku aegu vms. Helistajate hulk on võrreldes algusajaga siiski oluliselt langenud. Esimestel päevadel oli kõnesid päevas paari tuhande ringis, nüüd on see arv langenud 500 peale.

Oluliselt on viimastel nädalatel suurenenud ka venekeelsete kõnede arv. Kuna Kaljurand räägib vene keelt väga hästi, siis suunatakse sageli need kõned just talle ning mõnel päeval tulebki praktiliselt ainult vene keeles suhelda. "Mida küsitakse? Täpselt sedasama, mida eestikeelsed kõned," selgitas ta. "Inimesed on mures, väsinud. Eakad inimesed muretsevad sellepärast, millal ja mismoodi nad tohivad kodust välja tulla. Kas nad tohivad kalmistule minna? Poodi minna? Nad on istunud kodus 5-6 nädalat, see ei ole lihtne," rääkis Kaljurand.

Eakatel on tema sõnul sageli arusaam, et kui eriolukord lõppeb, siis on kõik sellega läbi. Kuid tegelikult tuleb teha olulist teavitustööd, et inimestel mõistaksid, kuidas viirusega tuleb elada edasi. Keeruline on ka tööl käivatel lapsevanematel, kes ei suuda toime tulla kodus õppivate laste ja vähenenud sissetulekutega. "Ma arvan, et sügis saab meil olema raske ja me peame selleks valmistuma. Arvan, et meil läheb professionaalide abi vaja," sõnas Kaljurand.

