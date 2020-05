Otseülekanne laupäeval: uus muusikakanal +372 viib Tallinna vanalinna katusele

+372 on audiovisuaalne muusikakanal, mille eesmärk on viia vaatajad visuaalide ja muusika saatel ootamatutesse ja tihti avastamata kohtadesse Eestis ja mujal.

Esimesel ülekandel astub üles DJ, produtsent ja raadiosaatejuht Bisweed, kelle set kulgeb mööda UK garage'i ja dubstep'i radu. Bisweed, kodanikunimega Maksim Adel on olnud muusikuna aktiivne juba üle kümne aasta ning tema loomingus kuuleb lisaks elektroonilistele muusikažanritele mõjutusi ka džässist, soul'ist, R&B'st, reggae'st ja klassikalisest muusikast. Adel veab Raadio 2 saadet "Dubshack" ja toob IDA Raadio vahendusel kuulajateni samuti elektroonilist bassimuusikat. Samas on ta loonud muusikat ka rahvusooper Estonia lavalaudadele.

Uue muusikakanali taga seisab 14-liikmeline tiim. Kolm neist, Sten Õitspuu, Rain Tettermann ja Liisa Lahtmets selgitasid ERR Menule lähemalt, miks ja kuidas +372 idee sündis.

Kust tuli mõte selliseks projektiks?

Sten: Kuna keerulistel aegadel pöörduvad tihti inimesed kunsti poole, et meel värskena hoida, siis see uus olukord, kuhu sattunud oleme ja võimalus rohkem muusikat ja kunsti digitaalses keskkonnas kogeda, viis ka esialgse +372 idee sünnini.

Rain: Olen aastaid keerelnud ja mängelnud ideedega uue meedia ümber - kuidas võiksid välja näha erinevad platvormid, kuidas inimesed uut meediat tarbivad, mis on need lahendused? Kui Sten mulle helistas ja ütles, et võiks midagi tuusa teha, siis teadsin kohe, et see on see koht ja aeg, kui neid küsimusi taas avastada.

Projekt ise on terve planeerimise aja pidevas muutumises olnud. Mulle meeldib mõelda, et täpselt selline projekt on saavutanud oma keha tänu mitmete inimeste panustatud ideedele ning ärategemisele.

Olete maininud mõjutajana legendaarset Boiler Roomi. Kas üritate teha Eestis midagi sarnast?

Liisa: Boiler Room on hea näide sellest, kuidas Londonist alguse saanud muusikakanal on kümne aastaga kasvanud üleilmseks projektiks ja ka žanriliselt laienenud. Ses mõttes leiab kindlasti paralleele nende tegemistes ja meie visioonis.

Sten: Jah, see on mitmetele meist suureks inspiratsiooniks. +372 toob kokku inimesi selleks, et saaksime hoolikalt valitud kohtades luua muusikaliselt ja visuaalselt ilusaid rännakuid, mis peegeldavad aktuaalseid ühiskonnaprobleeme.

Rain: Kindlasti on Boiler Room üks uue meedia pioneeridest ning näidanud, et hea idee, õige ajastus ja kvaliteetne sisu võimaldab tuua kokku tuua peolised peosaalis ning kodus. See on ära kaotanud peo ajalise määratluse ja annab võimaluse nautida pidu ja muusikat millal iganes.

Küll aga usun et +372 community on valmis astuma sellest lahendusest sammu, paar edasi, et mängida rohkem erinevate võimaluste, ideede ja vormidega, kuidas midagi sellist tarbitakse ning ka valmistatakse. Sooviksin avastada ka teisi, dünaamilisemaid võimalusi ja uusi vägevaid audiovisuaalseid kujundeid.

Millisele muusikale digipeosarjas keskendute? Või hoiate kõik võimalused lahti?

Sten: Keskendume hinge, pea ja oskustega asja juures olevatele artistidele. Žanrilisi piire hetkel ei tunneta.

Rain: Olenemata žanrist võib muusika olla väga hea ja maitsekalt tehtud. Sama tõenäoline on ka vastupidine olukord. Pigem tuleks panna rõhku värske ja kvaliteetse sisu peale. Otsida neid muusikuid, kelle kunst sinu ideedega kokku hakkab. Seekordne artist Bisweed kindlasti on oma žanris värske käekirjaga ning puhtjuhuslikult on tema plaadifirma nimi Bass372. Lisaks on ta artistina väga kaasatulev ning aitab panustada igal võimalikul viisil. Tuleb otsida neid koostöid, mis toimivad.

Esimene pidu toimub vanalinna katustel. Kas on juba teisigi põnevaid kohti mõttes?

Sten: Nii loova tiimiga on neid mõtteid kindlasti rohkem, kui kahe nädalaga jõuab ellu viia ehk siis, jah on ikka ka tulevikuks ideid läbi käinud.

Rain: Kindlasti on asukoht selle projekti juures võtmetähtsusega, aga sellest veel olulisem on idee, miks seal konkreetses asukohas selline asi teha. Sel korral oleme seadnud probleemi distantsi hoidmise peale ning proovime seda pildiliselt edasi kanda, samas lahendusena inimesi kokku tuues.

Liisa: Ma olen väga pikalt unistanud, et kõrgustes, õigemini katusel midagi cool'i teha, ses mõttes on mul hea meel, et esimene ülekanne läheb eetrisse vanalinna kõrgustest ja hoiame silmad lahti tuleviku tarbeks.

Voogedastuspidu ei asenda tavalist pidu või vaidlete vastu? Miks peaks DJ-d jälgima läbi video?

Sten: Ei vaidle, see on väga õige tähelepanek.

Liisa: Eks sellega ole samamoodi nagu helikandjad ei asenda kontserti, aga ikka tarbitakse mõlemat.

Sten: Samas mul on tunne, et üks ei välista teist, välja arvatud juhul, kui mõni globaalne pandeemia inimkonda parajasti ei kimbuta. Kindlasti ollakse pärast tänast ilmaolukorda videoformaadile natukene rohkem avatud kui lähiminevikus, aga asendamisest ei saa rääkida.

Rain: Meie üllitis on pigem audiovisuaalne kunstiprojekt, avastus ennekõike – otsime, mida on võimalik kõik teha, kuhu see asi edasi areneb ning millisel kujul me võime üldse tulevikus näha selliseid virtuaalseid lahendusi. Ma usun et käesolev olukord annab nendele küsimustele lähitulevikus suuresti vastused.

Sellises vormis on ka DJ-l vabamad käed ennast väljendada ning võib tekkida midagi ennekuulmatut. Kui lisada sinna ka kõik teised osad: sõnum, asukoht, visuaalne pilt ja tehniline lahendus, siis saame hoopis uue kompositsiooni.

Liisa: Raini vastuse jätkuks tooksin siinkohal ülekande plussina veel lisaks välja, et ülekande vahendusel näeb publik seda kõike oluliselt lähemalt kui tavapärases peoformaadis.

Teie platvormi nimi on +372. Millest selline nimevalik?

Rain: Projekti üks idee on tekitada kommuun huvitatud asjalikest inimestest, kes sooviksid enda aega ja jaksu panustada. +372 on natukene selline mineviku tehniline jäänuk, millega suudab iga eestlane ennast seostada. See tundus mõnus katus, kuhu selline kommuun kokku koguda.

Sten: +372 viitab ühendatusele, mis tekib inimese ja kunsti vahel.

Liisa: Eesti suunakood massidesse!

Keda näete oma publikuna? Kes võiks teie platvormi kuulama-vaatama tulla?

Rain: Ma siiralt loodan et igaüks leiab endale midagi mida sellest kaasa võtta. Kas see on siis muusika, erinevad kõlapildid, ilusad vaated, kontseptsiooniline kunst, videotöö, probleemitõstatus või üleskutse neid asju enneolematul moel kombineerida ja lahendada.

+372 otseülekanne Tallinna vanalinna katuselt toimub 2. mail kell 19.30–23.00. Õhtut alustab üllatusartist ja seejärel astub päikeseloojangu saatel lavale Bisweed. Ülekanne on nähtav aadressil menu.err.ee ja www.372.community.

19.30 - ülekande algus

19.40 - üllatusesineja

20.00–23.00 - Bisweed DJ-set