Jaagup Tuisu laulust "Beautiful Lie" valmis akustiline versioon

Muinasjutuline video on filmitud Jõelähtme vallas Saha kabelis. "Juba üsna alguses, kui akustilise versiooni video peale mõtlesin, siis teadsin, et tahan midagi pühalikku ja lummavat," paljastas Tuisk võttepaiga valiku tagamaid. Jaagup soovib, et laul tooks sellise versioonina inimeste ellu veidi maagilisust ja sära.

Kuna "Beautiful Lie" originaalversioon on täielikult Tuisu omalooming, siis tundis ta, et ka akustiline versioon peaks olema tema enda arranžeeritud ja produtseeritud. Video valmimisele aitasid kaasa Arpad Joosep Kääramees, Andres Laidre, Marten Kääramees ja Anet Lukas.

Ühtlasi on Jaagup veendunud, et eriolukord soodustab kindlalt uusi ideid ja teostusi uuteks lugudeks. "Praegune koduspüsimise periood on olnud väga produktiivne ning kuna mulle meeldib üllatada uute ja veidi teistmoodi lugudega, siis on ka muusika osas palju huvitavat ja vinget tulemas," lubas Tuisk.