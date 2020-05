Synne Valtri Band valmistas hittloole koduvideo ja avaldab peagi uue singli

Laulja Synne Valtri rõõmustas ETV saatele "Mis teie kodus uudist?" saadetud videos fänne rõõmusõnumiga, et peagi on tema bändilt oodata uut muusikat. Seniks aga saab nautida värsket koduvideot nende hitile "12 kuud".

"Ma arvan, et me kõik elame seda aega praegu üle võrdselt keerulises olukorras. Meie kõikide jaoks on see olukord uudne ja eks me peame oma peas läbi mõtestama kõik võimaliku - mismoodi sellest ajast hästi, kiiresti ja edukalt väljuda," rääkis laulja saadetud läkituses.

Synne sõnul võtab nii tema kui ka kogu bänd olukorda väga tõsiselt ja püüavad liikuda nii vähe kui võimalik.

Kriisiaegseks meelelahutuseks valmistas Synne Valtri bänd aga oma hittloole "12 kuud" koduvideo. "Nii palju saan teile veel informatsiooni öelda, et me tegelikult tegeleme samal ajal ka meie täiesti uue looga, mis loodetavasti näeb ilmavalgust umbes kahe nädala pärast," lubas Synne.

"Mis teie kodus uudist?" on ETV eetris reede õhtul kell 20.15.