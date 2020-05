Raadio 2 tähistab sünnipäeva eesti muusika saatel

"Raadio 2 on kinni pidanud lubadusest tõsta kriisiajal oluliselt eesti muusika osakaalu oma programmis ning selle tulemus väljendub meie värskes R2 TOP 20 tabelis, kus aprillikuus on lausa 19 Eesti artistide esitatud lugu," märkis Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare. Edetabeli tipust leiab Pur Muddi loo "Ooh Aah", ainsa välismaise loona jõudis tabelisse SZA & Justin Timberlake'i "The Other Side" ning sedagi 19. kohale. "Meil on hea meel, et mõned raadiojaamad on R2 algatusega ühinenud, kuid kutsume jätkuvalt üles kõiki rohkem eesti muusikat mängima, sest eriolukord muusikute ja loojate jaoks ei paista lõppevat nii pea," lisas Rajasaare.



Eesti muusika saatel möödub ka Raadio 2 sünnipäev. Kell 14 alanud maratonsaates jõuab kuue tunni jooksul raadioeetrisse eesti muusika, mis ilmunud viimase 27 aasta jooksul. Saatejuhid Margus Kamlat ja Kristo Rajasaare on palunud R2 sõpradel koostada oma eesti lugude edetabelid, sünnipäevapeol esitlevad oma lemmikuid erinevatest aastatest Noep, Ithaka Maria, Genka, Liis Lemsalu, Koit Toome, Elina Born, Estoni Kohver, Ines, Karl-Erik Taukar, Sandra Vabarna, Tanel Padar ja Laura. Oma aastakäigu lemmikud toob lauale ka Koit Raudsepp ning kurioossete pärlitega eesti popi ajaloost üllatab pidulisi R2 muusikajuht Erik Morna. Sünnipäeva-show toimub raadioeetris kell 14-20.



Raadio 2 TOP 20 aprill



1. PÚR MÚDD - OOH AAH

2. STEVEN ILVES - RIVIERA

3. CARTOON FT. ASENA - HOWLING

4. KELLY VASK - LEAVE UR MIND

5. THE BOONDOCKS - LOVE KEPT ME GOING

6. KARL-ERIK TAUKAR - KUULE

7. FLANK - LIBISEB KÄEST

8. TANEL PADAR - SINU AEG

9. VILLEMDRILLEM - SUMSUM

10. TABLOITED & HELINA RISTI - HIPSTERID ÖÖS

11. DANIEL LEVI - UNCLE JOHN

12. SÄM - JAH VÕI EI

13. TOMMYBOY - LOPSAKAD HUULED

14. TRAD.ATTACK! + VAIKO EPLIK - ARMASTA MIND

15. NUBLU - CROISSANTID

16. LEXSOUL DANCEMACHINE - NU REALITY

17. JONAS.F.K - SZIA, BABY

18. SIBYL VANE - GO BABY GO

19. SZA & JUSTIN TIMBERLAKE - THE OTHER SIDE

20. KAPA FT. KIROT & YASMYN - LIIGA PALJU PRAHTI (IGAVENE UNI)

TOP20 saadet saab järelkuulata R2 kodulehel.