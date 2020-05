Mis teie kodus uudist? Helen Lokuta veedab aega kokates ja sportides

"Kuna Eestis on praegu eriolukord, siis kahjuks teatris etendusi ei toimu. Selletõttu on mul kodus väga palju vaba aega," rääkis Lokuta.

Koos lastega on nad leidnud mitmeid uusi tegevusi, üheks hobiks on saanud söögi tegemine ja õpitakse ühiselt uusi retsepte. Lisaks on tähelepanu pööratud sportimisele. "Kuna minu abikaasa ja poeg on väga sportlikud, siis me lähme perega õhtuti ratastega sõitma ja ka jõutreeninguid tegema."

Loomulikult ei möödu kodus veedetud aeg ka lauluta.

"Mis teie kodus uudist?" on ETV eetris reede õhtul kell 20.15.