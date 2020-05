Aasta jazzmuusik 2020 Joel Remmel andis välja esimese sooloalbumi

Pianist ja pedagoog Joel Remmel, kes hiljuti pärjati aasta jazzmuusiku tiitliga, avaldas 1. mail oma esimese sooloalbumi "Live at Taff Club".

Tegemist on viimaste aastate jooksul klaarunud muusikaliste mõtete kogumiga, mis on nüüdseks jõudnud oma kindlasse vormi. Ohtrad katsetused ja kogemused on jõudnud parajalt settida ning andnud julguse otsida ja üksinda esitada selgeid kooskõlasid, meeldejäävaid meloodiaid ja kaasahaaravaid rütmifaktuure.

Inspiratsiooni on Joel saanud nii muusikalistelt eeskujudelt nagu H. Hancock, B. Mehldau, K. Jarrett jt kui ka vaimulikust muusikast - kirikukoraalidest kaasaegsema gospelmuusikani välja.

Värske album on pianisti esimene soolokava esitlus laiemale avalikkusele. Tegemist on kontsertsalvestusega Joeli sünnipäevakontserdist 2019. aasta detsembris. Plaadil kõlab peamiselt originaallooming, millest osa oli spetsiaalselt kontserdi tarbeks kirjutatud ning osa ka varasema loomingu interpretatsioon. Märksõnadeks on selged ja lihtsad kõlamaastikud, meloodilisus ja rahu, mis aeg-ajalt äkilisemaid vorme võtab.