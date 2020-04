Tõnis Niinemets püüdis linnulaulu äppi ära petta

Üks lind, kelle laulu Tõnis Niinemets ära õppis, on ööbik. "Mulle tundub, et minu vilistamiskõrgus on ööbikule sarnane ja seda on kõige lihtsam vilistada," ütles ta ja lisas, et samuti on ta proovinud jäljendada hallpea-rähni. "See kõlas lihtsamana ja ma valisin selle, aga ma arvan, et see ei õnnestu."

Kolmanda linnuna katsetas Niinemets jäljendada musträstast ning linnulaulude tuvastamise rakendus Siuts tundis tema vilistamise ära. "Musträstas siristab väga palju erinevaid helisid."