"Väikese nõia" osatäitja Mari Lill: tehniliselt oli see üsna keerukas lavastus

Kingituseks sai Mari Lill Haapsalu salli, mille pitsi moodustavad pealuud. "Mulle sellised asjad meeldivad," kinnitas ta ja rõhutas, et on preemia võitmine tuleb talle suure üllatusena. "Ma arvasin ikka, et need igasugused nõiad, kes saadetes käivad, on kõige tuntumad."

Draamateatri näitleja Mari Lillest sai Väike Nõid 1975. aastal, kui Eesti Televisioon tõi vaatajate ette samanimelise lastelavastuse. Kuigi noorena ei meeldinud Lillele, kui teda mäletati vaid tänu Väikese Nõia rollile, siis nüüd pole tal selle vastu enam midagi. "Praegu vana nõiana on isegi tore, kui keegi meelde tuletab, et kunagi olin ka Väike Nõid."

"Virve Koppel helistas mulle ja küsis, kas ma oleksin valmis mängima Väikest Nõida," meenutas näitleja ja mainis, et oli pakkumisega kohe nõus. "See oli hea karakter ja hästi vahva tegemine," sõnas ta, lisades, et tehniliselt oli "Väike nõid" üsna keerukas lavastus. "Ta ei olnud nii staatiline kui mõned teised."