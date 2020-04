Tallinna loomaaia spetsialist Darja Zubareva: loomaaias on käimas armastuse hooaeg

"Kui võrrelda nende pandadega, kes Hong Kongis viimaks ometi leidsid tee teineteise juurde, siis ka Tallinna loomaaias on käimas armastuse hooaeg," ütles Tallinna loomaaia spetsialist Darja Zubareva ning lisas, et see pole tingitud külastajate puudusest. "Lihtsalt asi on selles, et käes on kevad, kuid kindlasti on loomad märganud, et külastajaid pole."

Zubareva sõnul käib loomaias elu ikka vanaviisi, kuid mõned loomad on külastajate puudumise tõttu oma käitumist pisut muutnud. "Näiteks okassead, kes on meie loomaias tundus selle poolest, et neid pole kunagi näha ning nad tulevad välja vaid videvikus, on nüüd väljas ka päevasel ajal."

Samuti naudivad loomaia spetsialisti sõnul rahu ja vaikust amuuri tiigrid, kes on samuti tuntud oma peitliku loomuse poolest. "Jällegi näiteks hüljestel on võib-olla veidi külastajatest puudus, ka mõned teised loomad pööravad rohkem tähelepanu möödakäijatele."

Hetkel ei oska ta aga prognoosida, millal Tallinna loomaaed avatakse. "Me ootame selles osas Tallinna linna otsust," sõnas ta.