Krister Kivi reisis läbi Saksamaa ja Hollandi Rootsi: lennukid on ootamatult täis

Krister Kivi selgitas, et ta soovis oma ajakirjanikuna vaheldada eluolu neis Euroopa riikides, kuhu praegu on veel võimalik reisida. "Ma sõitsin 28. aprillil Saksamaale ning sealt päev hiljem Hollandisse," sõnas ta ja lisas, et Hollandist on ta nüüd jõudnud Rootsi Göteborgi. "Siit peangi ma kohe minema bussi ja rongi peale, et jõuda Stockholmi ning sealt mõne päeva pärast tagasi Eestisse, kus ma pean jääma kaheks nädalaks karantiini."

Rootsi on üks neid riike, kes on koroonaviiruse tõkestamiseks seadnud võimalikult vähe piiranguid, mistõttu on Kivi sõnu ühelt poolt meeldiv olla tagasi näilises normaalsuses. "Ma olen kuulnud siin isegi inimesi valju häälega naermas, mida näiteks Eestis või ka Hollandis küll kuulda ei saanud," ütles ta ja mainis, et teisalt on Rootsis nakatumisnumbrid kõrgemad kui teistes Skandinaavia maades.

"Lennujaamad on väga-väga tühjad, see on esimene asi, mis silma jääb," tõdes Kivi ja nentis, et enamik kohad on seal suletud. "Poodide ja kohvikute kõrval on suletud ka mitmed olulised teenused, mistõttu tekivad kohati pikad järjekorrad, näiteks oli väga pikk saba turvakontrollis ning oleksin seetõttu peaaegu oma lennust maha jäänud."

"Lennukid on ootamatult täis ja minu lennul Göteborgi tuli istuda üsna õlg-õla kõrval," ütles ajakirjanik, lisades, et samas on ka teatud lennufirmasid, kus on teatav distantseerumine tekitatud.

Samuti rõhutas ta, et hetkel on hotellidel väga keeruline olukord. "Hotellid on väga tühjad ja see on küllalt tontlik kogemus, aga inimesed on praegu palju kenamad või vähemalt püüavad olla kenamad üksteise suhtes kui varem."