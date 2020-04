Eesti Rahvusballett hakkab huvilistele hommikusi balletitunde andma

Tegemist on justkui hommikuse virgutusvõimlemisega, mis annab võimaluse teha vahelduseks midagi teistsugust. "Me teeme küllaltki lihtsaid harjutusi, mida saab tavainimene kodus kaasa teha," ütles rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris "Terevisioonis".

Samu harjutusi kasutavad oma treeningutes ka balletitantsijad ning harjutuse raskus oleneb sellest, kui korralikult seda tehakse. "Tegelikult see kõik oleneb ju sellest, kuidas sa seda harjutust teed. Sa võid teha nii-öelda tühja jalaga kõike – täiesti lõdvalt, ei mingisugust lihaspinget ega -toonust. Siis võib igaüks neid harjutusi nii-öelda ära ludistada," rääkis Looris.

Videotrennides näitavad harjutusi ette nii rahvusballeti esisolistid, rühmatantsijad kui ka repetiitorid. Lisaks harjutuste ettenäitamisele tutvustavad nad vaatajatele ka balletitermineid jms.

"Te saate natukene rohkem aru, et mis me siis nüüd teeme. Me ei tule ainult lavale ja hõljume, naeratus näol, ja kõik on nii lihtne. Seal taga on metoodika ja töö, et kuidas asju õigesti teha," ütles Looris.