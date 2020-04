Maikuu on ERR-is keskkonnakuu, mille esimene nädal keskendub lindudele

Maikuu algab erilise loodusnädalaga, mis viib raadiokuulajad ja televaatajad kirevasse linnuriiki.

Vaatajatelt saadud piltidest ja ja videodest on kokku pandud toredad lühiklipid, mida näidatakse alates 04. maist ETV saates "Igal linnul oma nägu". Ka esmaspäeva õhtuti kell 20.30 eetris olev "Osoon" on suleliste lainel ning sama teevad ka mitmed teised ETV saated.

Lindudega seotut kajastavad ka raadiokanalid. Raadio 2 paneb kokku linnulauluteemaliste lugude edetabeli ja hommikuprogrammis mängitakse linnuhäältemängu.

Klassikaraadios kõlavad looduse nädalal iga päev Fred Jüssi tuntud lood sarjast "Looduse aabits" ja 09. mail on eetris Iirimaa metsades salvestatud kontsert "Koidukoor".

Vikerraadios kuuleb valikuid legendaarse "Linnukooli" parimatest paladest. Need on eetris 04.–10. maini pärast kella 11.00, 15.00 ja 20.00 uudiseid. Linnu lainel on aga ka saade "Ökoskoop", mis on Vikerraadio eetris 04. mail kell 10.30.

Ka Raadio 4 hommikuprogrammid on maikuus täidetud linnulauluga.

Lisaks tasub külastada ka erilehte err.ee/linnuriik, kuhu laetakse üles ERR-ile saadetud linnupilte ja mitmeid erinevaid linnulaule. Lisaks leiab sealt lindude kohta ka muud infot ja mitmeid huvitavaid arhiivipalu.

ETV2 näitab aga maikuus mitmeid huvitavaid loodusfilme:

"Meemaa" 05. mai kell 21.30

"Kliimamuutus – faktid" 07. mai kell 20.05

"Viimane valge" 12. mai kell 21.30

"Lageraie – Euroopa hääbuvad metsad" 14. mai kell 20.05

"Loomade söömine" 19. mai kell 21.30

"Antropotseen: inimese ajajärk" 21. mai kell 20.05

"Megapõlengud. Globaalse ohu uurimine" 26. mai kell 21.30

"Seeme – rääkimata lugu" 28. mai kell 20.05

ETV+ saab igal laupäeval kell 20.15 vaadata keskkonnaküsimusi puudutavat saadet "Öko? Loogiline".