Video: Martin Helme heitis maski eest

Valitsuse eriolukorra komisjon arutas kolmapäeval, kas maskide kandmine Eestis tuleks mingitel tingimustel kohustuslikuks muuta.

"Arutasime ka maskide teemat ja lähme aruteluga edasi, et teha teaduspõhine otsus ning anda inimestele selged juhised," ütles peaminister Ratas kolmapäeval pärast komisjoni istungit, kus otsusteni ei jõutud.

Päev varem ütles Ratas, et ta isiklikult ei poolda näomaskide kandmise kohustuslikuks muutmist avalikus ruumis, kuna see oleks keeruline. Samas jäi ta oma varasema seisukoha juurde, et maskikandmine võiks kujuneda sotsiaalseks normiks.

Peaministri parteikaaslane Keskerakonnast, riigihalduse minister Jaak Aab tegi eelmisel nädalal valitsusele ettepaneku kehtestada eriolukorra lõpuni nõue, et avalikes kinnistes ruumides tuleb kanda näomaski. Ettepanek on tekitanud vastakaid reaktsioone nii poliitikute kui ka teadlate ja terviseametnike poolt.