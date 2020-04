Oasis jagas seni avaldamata lugu "Don't Stop"

Gallagher leidis laulusalvestuse kodus vanu CD-plaate korrastades, kirjutab BBC.

"Nii nagu ülejäänud maailmal, on ka minul olnud võimalus aega surnuks lüüa. Niisiis otsustasin ma lõpuks üle vaadata, mis lood on nendel sadadel plaatidel, mis mul karpides on ja kuhu ei ole mitte midagi peale kirjutatud," ütles Gallagher. "Saatuse tahtel leidsin ma selle vana demo, mille kohta arvasin, et see jäädavalt kadunud on," lisas ta.