Eriolukord on mõjutanud ka eestlaste toitumisharjumusi – näiteks on hakatud ostma rohkem pagaritooteid ja ise kodus rohkem süüa tegema.

"Kui muidu eestlased on leiba järjest vähem sööma hakanud – no see on juba aastaid niimoodi olnud, siis nüüd esimeses kvartalis on pagaritoodete müük hoopis kasvanud," ütles Maalehe ajakirjanik Heli Raamets "Vikerhommikus".

Lisaks söövad eestlased ka väga palju piimatooteid. Raametsa sõnul olid Selveri 20 enimostetud toote seas üheksa piimatoodet. "Eestlased söövad ikka hämmastavalt palju piimatooteid," ütles Raamets.

Liha seas on populaarsed aga hakkliha ja kana. Kallimate lihatükkide nagu näiteks sisefileede ostmine on aga eriolukorras vähenenud. "Ennustatakse siin ka, et eks edaspidi tõenaäoliselt, nagu ka eelmise kriisi ajal 12 aastat tagasi, hakatakse rohkem viinerit ja keeduvorsti ostma," rääkis Raamets.

Toidupoes käiakse varasemast harvem ja tihtipeale võetakse kaasa ka nimekiri. Nii on vähenenud ka impulsostude hulk ja pigem ostetakse just neid konkreetseid asju, mida söögi tegemiseks vaja läheb. Ka uute toodete vastu ei tunta enam huvi. "Kui muidu eestlased tahavad uusi tooteid kogu aeg, see on hämmastav, kui palju uusi tooteid tööstused iga aasta välja lasevad, siis nüüd on küll see aeg, kus uudistooteid enam nii palju ei osteta. Ikka satub poekorvi see vana hea klassika ja oma lemmikmaitsed," ütles Raamets.