Näitleja Gert Raudsep tõdes, et on võrdlemisi laisk inimene ja seetõttu eriolukorras veel lavale tagasi ei igatse.

Küll aga ilmus hiljuti kuuldemäng "Üks päev Mati Alaveri elus", kus Raudsep kehastas peategelast Mati Alaveri. "Me tegime seda kuuldemängu ka nagu filmi, meil ainult puudus kaamera. Kaamerate asemel olid mikrofonid," kirjeldas Raudsep "Vikerhommikus".

Nii toimus kuuldemängu salvestamine nendes kohtades, kus sündmused päriselt toimusid ja ka näitlejate kostüümid olid situatsioonile vastavad. "Need kõik annavad oma atmosfääri ja kõik annavad ka teatud infot," ütles Raudsep.

Rolli jaoks luges ja kuulas Raudsep üle ka mitmed Alaveriga tehtud intervjuud. "Lõppkokkuvõttes ega ma inimest ei tunne, ma inimest ei tea ja tema sisse ei näe. Et ma ju ei tea, kes ta tegelikult on. Me võtame ju kõik mingisuguse meedia põhjal kujunenud positsiooni tema kohta," tõdes Raudsep.

Kuuldemängus tegid kaasa ka mitmed teised tuntud näitlejad, kellega Raudsep ka NO99 ajal koos töötas. "Kuna me töötasime ikkagi väga palju aastaid koos, siis me väga paljude asjade puhul ei pea teineteisele seletama mingeid asju või keegi ei karda öelda, et kuule, oli kehva paraegu, teeme uuesti," ütles Raudsep. "Me ei pea viisakustega tööd summutama."

Raudsep tõdes, et NO99-l jäi tegelikult palju ka tegemata. "Ma arvan et seda määra, mis meil tegemata jäi, tajume me igaüks erinevalt," ütles ta. "Ma kindlasti usun, et väga paljud uksed jäid avamata."

Lisaks rääkis Raudsep, et Ugala teatrist NO99-sse minekul oli tema jaoks ergastav mõju. "Seal oli väga palju noori kolleege, kes mõjusid mulle hästi. Paratamatult mingi stagnatsioon tekib alati inimesel ja mul oli rõõm märgata, et nendelt noortelt, minust noorematelt näitlejatelt on väga palju õppida. Ja ma üritasin õppida. Ma ei tea kui palju külge jäi, aga ma loodan, et jäi," rääkis Raudsep.