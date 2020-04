Bändi Take That lugudega muusikalist "The Band" valmib filmiversioon, mis kannab pealkirja "Greatest Days".

Film räägib sõbrannadest, kes saavad pärast 25 aastat uuesti kokku, et enda lemmikut bändi näha, kirjutab BBC.

Muusikali lavaversioonis sai kuulda 16 Take Thati lugu, filmi jaoks kirjutab bänd aga ka ühe uue laulu.

Filmi produtsent Danny Perkins ütles, et Take That on filmimise protsessi vägagi kaasatud ja et neil on hea meel, et muusikalist ka film tehakse.

"Praegu on nii palju tõsiseid asju, mille pärast muretseda. Loodetavasti see film toob inimeste päeva natukenegi rõõmu," rääkis Perkins.

Filmi stsenarist on Tim Firth ja režissöör Coky Giedroyc.