Rahvusvahelist tantsupäeva tähistati tänavu kitsamas ringis

Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts pakub igal aastal välja ühe tantsu, mida siis tantsupäeval kindlal kellaajal kodukohas tantsitakse ja pärast teistega videovahendusel jagatakse.

Sel aastal oli selgeks harjutatud Saaremaalt, Jämajast pärit pärimustants Kuo tu tetsu. Täpselt kell 13:05 kõlas Vikerraadios muusika ning tants läks lahti. Kuna suured rühmad koguneda ei saanud, moodustati käigupealt väiksemaid kooslusi.

Näiteks Kõrveki tantsupere, kes muidu lööb kaasa tantsurühmas Koidupuna, tuli täna tantsumurule pererühmaga.

"Üldiselt on ikka rühmaga see – üle eesti inimesed saadavad neid videosid, siis ikka rühmaga tehakse, see aasta on aga täitsa teistmoodi," rääkis Elis Kõrvek "Aktuaalses kaameras". Varasemalt on ta rahvusvahelisel tantsupäeval tantsinud näiteks koos kolleegidega. Naised õpivad tantse rõõmuga, meestega on aga pisut keerulisem.

"Kaarel on selline poiss, kellele meeldib tantsida, aga kui on suurem esinemine, siis ta ei kipu sinna. Eelmine aasta käisime Saksamaal tantsimas, aga kuna minu paariline ei tulnud, võtsin kohe venna kaasa see oli väga tore tegelikult," ütles Krete Kõrvek.