Mööblitehases hakati eriolukorras maske tootma

Selleks toodi Hiinast spetsiaalne masin, mis on Eestis unikaalne ja millega on võimalik toota neli miljonit maski kuus. See teeb 1,5 maski sekundis.

Maski tootmise protsess on automatiseeritud ja inimesed puutuvad maske vaid siis, kui neid pakkidesse panevad ja kui materjale paika sätivad. Softcomi juhi Andrus Toome sõnul plaanivad nad tulevikus plaanivad aga ka pakkimise automatiseerida.

Maske tehakse nii kahe-, kolme kui ka neljakihilisi. Selleks kasutatakse erinevaid materjale ja maskidel on erinev kaitsevõime. Masinaga on võimalik teha ka neid maske, mida meditsiinitöötajad kasutavad, kuid selleks on vaja teistsugust materjali, millest on veelgi suurem puudus kui maskidest endast.