Tallinna linnamuuseum alustas projektiga "Isolatsioonidialoogid"

Tallinna linnamuuseumi fotomuuseum algatas projekti "Isolatsioonidialoogid", kus üle saja eraldatuses istuva Eesti fotograafi on jagatud paaridesse. Nende ülesanne on omavahel sõnu kasutamata fotodega dialoogi pidada.

Dialoogid sünnivad kindlate reeglite järgi, nii ei ole lubatud kasutada varemvalminud töid, et tagada autentne ja eriolukorda peegeldav õhustik. Projekti kutsusid ellu Annika Haas ja Johanna Rannula.

"Me proovisime nii, et nad geograafilselt oleksid erinevatest kohtadest, näiteks Ida-Virumaalt, Tallinnast, Saaremaalt ja Austriast. Meil on seal nii dokumentaalfotograafe, kontseptuaalseid, lavastuslikke jne," ütles Tallinna linnamuuseumi projektijuht Johanna Rannula "Aktuaalses kaameras".

Mõni paar pole päriselus kohtuda jõudnudki, näiteks reisifotograaf Silvia Pärmann ja multimeediakunstnik Evi Pärn.

"Minu jaoks oli väljakutse leida midagigi pildistamisväärset Tallinnas, kus ma ei ole seni väga tööd teinud. See projekt sundis mind Tallinna avastama," ütles Pärmann.

"Algus oli päris nukker, ilma inimesteta, tühjuse tunne. Aga ma tõin viimases fotos sisse ka inimese, iseenda, et tõrjuda seda isolatsiooni läbi elusa inimese kohalolu," ütles Pärn. "Ma loodan, et meie dialoog lõpeb lõbusamas toonis," lisas ta.

"Vaadates neid teisi dialooge, mis käivad praegu – tegelikult üle euroopa, kuhu eesti fotograafid on elama läinud ja praegusel ajal jäänud – siis hästi põnev ongi, kuidas väga äratuntava käekirjaga fotograafid siiski hoiavad oma käekirja," rääkis Pärmann.

Isolatsioonidialoogidele saab kaasa elada Tallinna linnamuuseumi fotomuuseumi kodulehel ning Facebooki ja Instagrammi kontol.