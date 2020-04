Lugu sai algtõuke Uku Masingu luuletusest, kelle loomingut Sisask ka varem põhjalikult uurinud on. Lugu sai seitsme aasta jooksul kuulda ka mitmel Sisaski kontserdil, kuid loo salvestamiseni jõuti alles eelmisel aastal, mil Kass selle idee välja pakkus. "See on tore lihtsalt, et nüüd on lugu jõudnud sellisesse faasi, et seda tõesti saabki tuua inimestele kuulamiseks laiemalt ka," ütles Sisask "Vikerhommikus".

Kassile meeldis lugu kohe esimesel kuulamisel. Kui tavaliselt pöörab ta esimestel kuulamistel tähelepanu vaid kõlavärvile, siis "Sumeri naine" haaras teda kohe nii sõnade kui ka viisiga ja ta sai aru, et lugu peab jõudma ka suurema avalikkuseni.

Seejuures oli Kassi jaoks oluline, et salvestatud loos säiliks demoversiooni lihtsus, kus kergelt häälest ära klaver ja vokaal lugu väga hästi täitsid. "Mul oli tohutu hirm seda natuke nagu ära rikkuda või midagi liiast teha," tõdes Kass. Seetõttu valis Kass väga hoolikalt ka muusikuid, kes loos pilli mängivad. Valituks osutusid Ülo Krigul, Erkki Pärnoja ja Kristjan Kallas, kellega Kass ka varasemalt koostööd on teinud ja kelle puhul ta teadis, et ei pea loo kontseptsiooni neile üleliia palju selgitama.

"Mul on ka hea meel, et see koostöö muusikutega lihtsalt nii peensusteni kulges, et see rahu ja see ridadevaheline maastik, mis ka selles tekstis on sees, see on kõik loos ka säilinud," jäi Sisask tulemusega rahule.

"Kui Uku Masing ise kord seda lugu kuulata saaks, siis ma arvan, et tal oleks hea meel," ütles Sisask.