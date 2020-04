"Kui te mõtlete, et me ise ei lähe sellega kaasa, mis platsi peal juhtub ja üritame alati väga kiretult seda mängu kõrvalt vaadata, siis nii see kindlasti ei ole," ütles Süvari saates "Minu ETV".

Ka oma karjääri kõrghetkeks peab Süvari jalgpalliga seotud sündmust – selleks on 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused. "Jalgpall ei ole ju lihtsalt see mäng, need 90 minutit seal platsi peal, et joostakse ja lüüakse väravaid. Ja isegi kui väravaid ei lööda, siis on veel miljon asja, millest võib rääkida. See ei ole alati kõige peamine. Peamine on ka see tunne, mida see mäng tekitab sinus kui ajakirjanikus, aga ka sinu külalistes ja loomulikult kõikides televaatajates," rääkis ta.

Süvari meenutas ka, kuidas ta oli 2016. aastal Rio de Janeiro olümpiamängude ajal stuudiojuht ja intervjuu Martin Plaseriga venis planeeritust palju pikemaks. "Mul oli vaja juhtida enne Heiki Nabi maadlust maadlusstuudiot 15 minutit. Ma olin selle ette valmistanud ja siis see maadlus ei alanud," meenutas Süvari.

Režissöör ütles talle kõrva, et Brasiilias on kõik pime ja kedagi veel maadlema ei tule, mistõttu tuli intervjuuga jätkata. "Põhimõtteliselt sa oled olukorras, kus sul ei ole enam ühtegi küsimust. Mitte ühtegi küsimust ei ole enam maadluse kohta küsida, sest kõik viimseni on ära küsitud," ütles Süvari.

Kuidagi suutis ta aga intervjuu siiski ära teha ja nii venis maadlusstuudio lausa kahe ja poole tunniseks. "Nii et maadlusjuttu sai tookord kohe kõvasti räägitud, aga mul tuli küll nutt peale. Ma mõtlesin, et nüüd ma enam ei suuda ühtegi sõna maadlusest rääkida," meenutas Süvari.

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.