Kati Laev avaldas uue singli "See on vaid algus"

"Mõnikord on õigem alustada uuesti, uskuda iseendasse ning sellesse, et see uus peatükk meie elus on alles kõige parema algus. Siit pärineb ka minu uue loo inspiratsioon," tõdes Kati Laev ja lisas, et lugu on mõeldud kõigile neile, kes on mingisugusel põhjusel pidanud lahti laskma vanast, et anda võimalus uuele ning seeläbi taas iseennast leida.

Loo sõnade autor on Kati Laev, muusika autorid on Kati Laev, Remi Teras, Marius Järvi, Mihkel Mälgand, Pille Piir ja Boriss Hrebtukov.

Kati Laeval õnnestus koos ansambliga Noorkuu pääseda Eesti Laul 2016 finaali Urmas ja Anneli Kõivu poolt kirjutatud looga "Kaugel sinust".