59-aastasele prouale meeldib drooni lennutada: tehnikahuvi on mul kogu elu olnud

Filmiamatöör Piret Pihel kinnitas, et ta on drooni lennutanud paar kuud ning ei julge praegu veel väga kaugele lennata. "Meil naaber on talvel üldse ära ja ta ütles, et käi siis ikka minu majapidamist vaatamas," sõnas ta, lisades, et drooniga on ülevaatamine palju lihtsam. "Droon õhku, minut sinna ja mul on ülevaade olemas, ega keegi pole pahandust tegemas käinud."

Drooni liiga kaugele lennutades on Piheli sõnul ka oht, et signaal katkeb ning lennumasin kaob ära. "Päris esimestel kordadel juhtuski mul nii, et signaal kadus ära, liigutasin-liigutasin ning mitte midagi ei teinud," mainis ta ja lisas, et õnneks on olemas spetsiaalne nupp "Tule koju". "Vajutasin nuppu ja sain ta koju, aga mõtlesin, et miks ta ometi paarisaja meetri pealt koju ei tule, kuid tuli välja, et mul olid antennid jäänud välja võtmata."

"Video tegemine on mulle juba lapsest saadik huvi pakkunud," nentis ta, rõhutades, et juba 10-aastaselt õppis ta isa käest, kuidas videokaamerat kasutada. "Tehnikahuvi on mul kogu elu olnud ja kuna ma laskespordiga tegelesin, siis see õpetas keskendumist, see kulub ka videotehnika juures ära."