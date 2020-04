Kristjan Peäske talutoodete veebipoest: sellist poodi oli väga vaja

Restorani Leib omanik Kristjan Päeske kinnitas, et kui nemad jäid tööta, siis samamoodi jäid tööta ka nende lähemad koostööpartnerid ehk talumehed. "Veebipood Talust koju oli päästerõngas meile mõlemale, sest täna me toome väärt talukauba Tallinnas ja Tallinna ümbruses koju kätte," ütles ta ja lisas, et lisaks puu- ja juurviljadele on võimalik tellida ka kala ja liha.

"Me näeme, et sellist poodi oli väga vaja," sõnas ta ja selgitas, et nende erisuseks on ka see, et neil puudub ladu. "Seetõttu saadame me inimestele koju väga värske tooraine, samuti soovime me pakkuda inimestele kogu nädala toidukorvi, et kõik vajaliku saaks meie juurest kätte."